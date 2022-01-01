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الكيلة: نعمل جاهدين لتطوير مستشفى دورا الحكومي

السبت 14 يناير 2023 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: نعمل جاهدين لتطوير مستشفى دورا الحكومي



الخليل/سما/

قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن العمل جارٍ على تطوير مستشفى دورا الحكومي جنوب مدينة الخليل، وإدخال خدمات جديدة لأقسامه، وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضافت خلال جولة أجرتها في أقسام المستشفى، اليوم السبت، إن عام 2022 شهد العديد من الإنجازات على صعيد البنية التحتية وأقسام المستشفى، بينها تركيب وتشغيل محطة لتنقية المياه العادمة من خلال سلطة المياه وبتمويل من مؤسسة جايكا وبلدية دورا وبنك فلسطين.

وأشارت إلى أن هذه المحطة تعمل على تنقية 25 متراً مكعب من المياه يومياً، وتكمن أهميتها في منع نشر العدوى عبر مخلفات الصرف الصحي والمحافظة على المياه الجوفية من التلوث وتوفير مساحة خضراء للمستشفى وللشوارع المحيطة به، وتوفير تكاليف نضح المياه العادمة بالطرق التقليدية، بسبب عدم توفر شبكة صرف صحي في مدينة دورا.

وتابعت الوزيرة الكيلة أنه تم توريد 12 جهازاً لغسيل الكلى تمهيداً لافتتاح قسم غسيل الكلى في المستشفى في الفترة المقبلة.

بدوره استعرض مدير المستشفى د. محمد ربعي بعض إنجازات المستشفى خلال العام الماضي، قائلاً إنه تم تجهيز غرفتي عمليات بشكل كامل من خلال المنحة القطرية، تمهيداً لتشغيل القسم في المستشفى.

وقال إنه تم بناء مستودع للأدوية بمساحة 300 متر وقاعات علمية من خلال جمعية أصدقاء مستشفى دورا الحكومي وبتمويل من المجتمع المحلي، إضافة إلى أنه تم بناء قسم لجراحة العظام بمساحة 180 متراً بتمويل من المجتمع المحلي، وفتح قسم جديد لحل مشكلة اكتظاظ المرضى في المستشفى.

ورافق وزير الصحة في زيارتها ق.أ الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ د. معتصم المحيسن، ومدير مسشتفى دورا الحكومي د. محمد ربعي، ومدير الإعلام في الوزارة محمد العواودة.

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