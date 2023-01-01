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من الجزائر.. حفيد نيلسون مانديلا يهتف بالحرية لفلسطين (فيديو)

السبت 14 يناير 2023 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
من الجزائر.. حفيد نيلسون مانديلا يهتف بالحرية لفلسطين (فيديو)



الجزائر/سما/

تسلّطت الأضواء على الجزائر، حيث نجحت الأخيرة في تنظيم حفل افتتاح مُبهر، ولافت، لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان”.

وكان من أبرز مشاهد ذلك الافتتاح، حضور حفيد نيلسون مانديلا، وفي الملعب الذي حمل اسم والده مانديلا، وهتف الحرية لفلسطين من البحر إلى النهر.

 
#الجزائر

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