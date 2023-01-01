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البرغوثي: الخروج من الوضع القائم يتطلب التوافق على 4 نقاط مهمة

السبت 14 يناير 2023 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: الخروج من الوضع القائم يتطلب التوافق على 4 نقاط مهمة



غزة/سمام

قال الأمين العام لحركة المبادرة مصطفى البرغوثي "نشعر بالفخر لما حققناه على مدار 8 أشهر الماضية، وما حققه أعضاء وقادة الحركة من عملية ديمقراطية شاملة".

وشدّد البرغوثي خلال مؤتمر أعمال حركة المبادرة الوطنية، على أن الخطر القادم لشعبنا لن يتوقف إلاّ بمقاومة الاحتلال، مؤكدًا أن الفاشية والعنصرية الإسرائيلية لن تفلح بكسر إرادة شعبنا.

وذكر أن الخروج من الوضع القائم عبر إنهاء الانقسام، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب التوافق على 4 نقاط مهمة وهي: التوافق على استراتيجية وطنية كفاحية، واعتماد شراكة وطنية، والإعلان عن موعد لإجراء انتخابات مجلس وطني ومجلس تشريعي ورئاسية.

ودعا البرغوثي لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وبناء قيادة وطنية موحدة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بإلغاء التنسيق الأمني، بالإضافة لتنفيذ فوري وسريع لاتفاق جزائر، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وطالب بإعادة بناء حركة تضامن عربية وعالمية ومكافحة التطبيع الرامي لتصفية وعزل القضية، وتبني حركة مقاطعة وفرض عقوبات على الاحتلال.

#مصطفى البرغوثي

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