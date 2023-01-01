فيديو: بدء المظاهرات في "إسرائيل" ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، ببدء المظاهرات ضد حكومة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب قناة كان العبرية قناة كان العبرية: العشرات من المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو وصلوا بالفعل إلى ساحة هبيما، وبدأت الشرطة بإغلاق الطرق.

وذكرت القناة 12 العبرية: "بالتزامن مع التظاهرة في تل أبيب، بدأت مظاهرة أيضا في حيفا ضد حكومة نتنياهو.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت، تعزيزات كبيرة استعداداً للمظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، التي من المتوقع أن تقام مساء اليوم في ساحة "بيما" في "تل أبيب"، جاء ذلك وفق ما أوردت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم السبت.



وذكرت القناة الـ12 العبرية بأن التقديرات تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية ستستخدم القوة في حال تم إغلاق الطرق في تل أبيب ورفض المتظاهرون الإخلاء خلال المظاهرات المزمع إقامتها اليوم السبت.

ووفق القناة، قال قائد عام الشرطة الإسرائيلية لعناصر الشرطة قبيل التظاهرات الاحتجاجية هذه الليلة: "لا تغيير في السياسة، ولن نتسامح مع أعمال التخريب.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، هاجمت منظمة الأعلام السوداء المنظِمة لمظاهرات الليلة في حيفا والقدس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلةً: "انقلاب نتنياهو لن ينجح، وسيواجه شعب إسرائيل الطغيان، وأعمال الشغب التي اندلعت الليلة هي مجرد بداية لنضال لا هوادة فيه لشعب لن يتنازل عن فصل السلطات وقيم المساواة والحرية".

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، قالت إن حالة من التوتر تسود مدينة "تل أبيب"، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، مساء اليوم احتجاجا على قانون "ليفين" الذي يرى فيه المعارضون للحكومة خطوة نحو تدمير "الديموقراطية الإسرائيلية".

وأجرى عناصر الشرطة الإسرائيلية وقيادة الاحتجاج جولة تمهيدية، أمس الجمعة في ساحة "هبيما" في "تل أبيب".

وقال مسؤولو شرطة الاحتلال، إنه رغم ما نشر يوم الخميس الماضي فإنه لا توجد معلومات استخبارية عن استعداد المتظاهرين لمهاجمة رجال الشرطة خلال التظاهرة.

ومع ذلك، قدروا أنه إذا وصل الكثير من المتظاهرين، فقد تحدث اضطرابات.

وفي وقت سابق، حذّر وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس من أمر خطير على "إسرائيل"، مؤكدًا أنه سيشارك في مظاهرة ضخمة ستجري في "تل أبيب".

وقال غانتس في تصريح صحفي: "سأشارك مساء السبت في المظاهرة الضخمة التي ستجري في ساحة "هبيما" في تل أبيب، وإن نوايا نتنياهو بالانقلاب على سيادة الشرطة، وانتهاك أبسط القيم ورفض التفاوض على اتفاقات واسعة (أمر خطير على إسرائيل).