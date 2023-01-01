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شاهد: الثلوج تتساقط بكثافة على جبل الشيخ

السبت 14 يناير 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الثلوج تتساقط بكثافة على جبل الشيخ



الداخل المحتل/سما/

استقطب جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري اليوم، السبت، أعدادا كبيرة من الزوار مع تساقط الثلوج في المنطقة والتي من المتوقع أن تتواصل لغاية يوم غد، الأحد.

وتتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ في ظل حالة الطقس الباردة والماطرة التي تسود البلاد.


وأفادت إدارة المنتجع، بأن الثلوج تساقطت وتراكمت في الجزء السفلي إذ بلغت درجة الحرارة فيه 0 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في الجزء العلوي -2 درجة مئوية حيث تراكمت الثلوج فيه بنحو 10 سم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج اليوم وغدا، فيما أعلنت بأن الدخول مجاني أمام الزوار.


وحذرت إدارة المنتجع الزوار من الثلوج المتراكمة على الشوارع المؤدية إلى جبل الشيخ، وأعلنت لاحقا عن إغلاق المكان أمام دخول المركبات، ودعت إلى عدم زيارة المنطقة بفعل التساقط الكثيف للثلوج.

#جبل الشيخ

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