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إيران تكشف حجم المبالغ التي كان يتقاضاها "أبرز جواسيس بريطانيا" الذي أعدم اليوم

السبت 14 يناير 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكشف حجم المبالغ التي كان يتقاضاها "أبرز جواسيس بريطانيا" الذي أعدم اليوم



طهران/سما/

أعلنت السطات الإيرانية عن حجم الأموال التي تلقاها نائب وزير الدفاع مزدوج الجنسية علي رضا أكبري الذي أعدم اليوم، بعد إدانته بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد كان أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية إضافة إلى الإيرانية، يتجسس لصالح "MI6" مقابل تلقيه راتب مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني.

وكان المركز الإعلامي للقضاء الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق أكبري.


وأشار المركز إلى أن أكبري قام بأعمال جسيمة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وأن قيمته كانت كبيرة لدى جهاز التجسس البريطاني.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان قبل أيام تفاصيل اعتقال أكبري، ووصفته بأنه "أحد أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني"، وأنه "تغلغل في المراكز الحساسة والاستراتيجية للبلاد"

#ايران #علي أكبري

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