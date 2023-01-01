"اليونايتد" يحسم "ديربي مانشستر"

لندن/سما/

حسم نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت، ديربي المدينة بفوزه الصعب والمستحق على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اولد ترافورد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم اليونايتد خدمة كبيرة لارسنال المتصدر للابتعاد أكثر في الصدارة عندما يحل ضيفا ثقيلا على توتنهام غدا الأحد في ديربي لندن، وارتقى اليونايتد للمركز الثالث برصيد 38 نقطة، وبقي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 39 نقطة.

وكان السيتي حقق فوزا كاسحا في لقاء الذهاب على جاره اليونايتد بستة أهداف لثلاثة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، رغم الفرص العديدة التي لاحت للفريقين.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة الـ 60، بعد توغل من النجم البجيكي دي بروين وعكس الكرة عرضية تابعها البديل جريليش برأسية في شباك الحارس دي خيا.

واستطاع صاحب الأرض مانشستر اليونايتد معادلة النتيجة في الدقيقة 79، بعدما أرسل كاسيميرو بينية لراشفورد الذي كان في وضع متسلل، ليترك الكرة إلى البرتغالي فيرنانديز الذي سدد من على حدود المنطقة كرة سكنت الشباك، وسط احججاج كبير من لاعبي السيتي بوجود تسلل على راشفورد.

ولم يتأخر اليونايتد وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعدما أرسل جارناتشو عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها راشفورد الخالي من الرقابة تماما داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة بالشباك.