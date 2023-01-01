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الشيخ عزام: جنين منجم بطولة لا ينضب

السبت 14 يناير 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عزام: جنين منجم بطولة لا ينضب



غزة/سما/

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن (جنين) تواصل امتشاق سيف الجهاد والمقاومة، ولا يتوقف أقمارها عن الصعود في ملحمة تقدم الإلهام لشعبنا وأمتنا.

وأضاف الشيخ عزام في تصريح صحفي اليوم السبت: تبدو جنين وكأنها منجم بطولة لا ينضب وكأن كتيبتها الباسلة تنبعث من تحت الركام ومن بين ظلال الكآبة التي تغطي سماء الأمة".

وتابع بالقول: دماء جديدة تسيل باتجاه بوابات الأقصى وباتجاه وعد الآخرة، ووعد المستقبل الذي سيكون مشرقاً بإذن الله.. لا وقت أمام جنين لبكاء أبطالها لأنها تهيئ غدها لبطولة جديدة وملحمة لا تنتهي" مبينا أن ما يجري في جنين ونابلس ورام الله والقدس والخليل ينسجم تماماً مع شموخ غزة والنقب ويافا والجليل.

وأكد الشيخ عزام أن فأل المحتل سيخيب، وسيواصل الشعب الفلسطيني كفاحه وجهاده حتى تحقيق أهدافه.

#الجهاد الاسلامي #جنين

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