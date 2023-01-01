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إنفانتينو يؤكد زيارته لفلسطين في هذا الموعد

السبت 14 يناير 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنفانتينو يؤكد زيارته لفلسطين في هذا الموعد



رام الله/سما/

التقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، اليوم السبت، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، على هامش مشاركته في افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين في الجزائر.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على أن يزور إنفانتينو فلسطين في النصف الأول من شهر أيار/ مايو المقبل.

وكان إنفانتينو قد أعرب عن رغبته بزيارة فلسطين خلال اللقاء السابق الذي جمعه بالفريق الرجوب، على هامش مشاركتهما في افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقامة في العراق.

بدوره، رحب الفريق الرجوب بزيارة إنفانتينو لفلسطين، مؤكدا ضرورة اطلاعه و"الفيفا" على واقع كرة القدم الفلسطينية، وما شهدته من تطور ملحوظ في الفترة السابقة، رغم ما تواجهه من تحديات كثيرة.

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#فلسطين

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