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41 أسيرًا أمضوا ما يزيد عن ربع قرن في سجون الاحتلال

السبت 14 يناير 2023 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن 41 أسيرًا في سجون الاحتلال أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل وما زالوا خلف القضبان، وجميعهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبّد أو عشرات السنين.

وذكر المركز في بيان له، اليوم السبت، أن قائمة الأسرى الذين أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل في سجون الاحتلال ارتفعت بدخول الأسيرين عمار عبد الرحمن الزبن، ومعاذ سعيد أحمد سعيد "بلال" من نابلس عامهم السادس والعشرين على التوالي وهم معتقلين منذ 11/1/1998 ومحكومين بالسجن المؤبّد المتراكم، كذلك ارتفعت قائمة من أمضوا ثلاثين سنة بشكل متواصل الى 20 أسيرًا.

ونوّه إلى أن هؤلاء الأسرى معتقلون ما قبل اتفاق أوسلو وأمضوا جميعهم ما يزيد عن 25 سنة في سجون الاحتلال، بينهم (10 أسرى) من سكان المناطق المحتلة عام 1948، وفى مقدّمتهم عميد الأسرى جميعًا الأسير " ماهر يونس" المعتقل منذ 18/1/1983، والذي من المقرر أن يتحرر في التاسع عشر من الشهر الجاري بعد أن يكون قد أمضي 40 سنة في سجون الاحتلال.

وشدّد مدير المركز رياض الأشقر على أن استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث.

ودعا الأشقر المجتمع الدولي إلى التدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى، مطالبًا المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى ووسائل الإعلام إلى منحهم مزيدًا من المساحة والاهتمام، بما يساهم في مساندتهم وتسليط الضوء على قضيتهم وإبراز معاناتهم الخاصة.

#سجون الاحتلال

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