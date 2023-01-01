  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت

السبت 14 يناير 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت وردود الفعل غير المتوقعة على ضوء ما يتم قراءته من البرنامج اليومي لحكومة الاحتلال والأفعال التي تقوم بها من قتل وعدوان وتغيير للواقع في القدس.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الولايات المتحدة الراعي الوحيد والحامي لحكومة الاحتلال هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري من جرائم القتل والإبادة وترك حالة الفراغ السياسي وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي لإسرائيل في المحافل الدولية.

وشدد مجدلاني على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع وقبوله، مؤكداً أن فلسطين لن تبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات في الوقت الذي تخلّت عنها حكومة الاحتلال.

واستشهد، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

واستشهد كل من عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، من بلدة جبع خلال اشتباك مسلح، عند مدخل البلدة، جنوب جنين، فيما استشهد يزن سامر الجعبري (19 عاما)، متأثراً بجراح أصيب بها في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

#احمد مجدلاني

الأكثر قراءة اليوم

باراك يدعو للتظاهر والقتال في كل مكان لإسقاط حكومة نتنياهو

أمين سر مجلس الأمة الكويتي يدعو حكومة بلاده لعدم تمويل مصر

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

الائتلاف اليميني: ليس هناك احتلال مؤقت أو دائم وسنعيد "مملكة يهودا التوراتية"

هل تمكنت المخابرات الروسية من اختراق سلطة السكان والهجرة في "إسرائيل"؟

الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة اختبارات ميدانية على دبابة جديدة يصفها بـ"وحش النار"

نتنياهو يرد على تصريحات رئيسة المحكمة العليا.. ولابيد يهاجمه

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة: الأونروا أمام سنة مالية صعبة وتحدٍّ كبير لاستمرار خدماتها

السلطة الفلسطينية

هل حان وقت انهيار السلطة الفلسطينية؟ ولمصلحة من سيكون ذلك ؟

أوكرانيات في اسرئيل

تحقيق يكشف عن جرائم اغتصاب واستغلال لمهاجرات أوكرانيات

سرايا القدس "مجموعات جبع" تكشف تفاصيل عملية الاغتيال الجبانة في بلدة جبع قضاء جنين

شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل جبع جنوب جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم