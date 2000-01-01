منتدى الإعلاميين يدين حملة "اللوبي الصهيوني" ضد صحفية في هولندا

غزة / سما /

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، السبت، بأشد عبارات الإدانة حملة "اللوبي الصهيوني" في هولندا ضد مذيعة ومقدمة البرامج الإعلامية Natasja Gibbs لوصفها كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، فضلاً عن ملاحقتها قانونياً وسط دعوات أخرى لمواصلة استهدافها والتحريض عليها.

واعتبر المنتدى في بيان له، أن ذلك "يعكس مدى الإرهاب الفكري والمعنوي الذي يمارسه اللوبي الصهيوني ضد كل الأصوات المؤيدة للحق الفلسطيني والمنددة بالإجرام الإسرائيلي الذي تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وأشاد المنتدى بمقدمة البرامج الإعلامية Natasja Gibbs وبانحيازها لمبادئ العدالة والإنسانية، ورفضها الإجرام الإسرائيلي الممارس ضد الشعب الفلسطيني، معبرًا عن تضامنه التام والكامل معها، ورفضه المطلق لحملة "اللوبي الصهيوني" الممنهجة ضد وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء الذين عبروا عن رفضهم لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأكد على ضرورة مواصلة فضح وتعرية الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح الحرمات ويدنس المقدسات ويسفك الدماء صباح مساء.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمساندة الإعلامية Natasja Gibbs في وجه حملة "اللوبي الصهيوني"، وعدم السماح بحال من الأحوال بقمع حرية الرأي والتعبير أو التضييق على عمل وسائل الإعلام بذرائع واهية، فضلاً عن ضرورة ملاحقة "اللوبي الصهيوني" في المحافل القانونية والدولية لممارسته الإرهاب الفكري والمعنوي ضد الإعلامية ناتاشجي جيبس، لاسيما في ظل سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، إذ دمرت قوات الاحتلال مقار أكثر من 60 مؤسسة إعلامية خلال عدوانها السافر على قطاع غزة مايو 2021، وقتلت بدم بارد 55 صحفياً منذ عام 2000 كان أحدثهم الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة، فضلاً عن اعتقال عشرات الصحفيين والاعتداء عليهم بصور وأشكال مختلفة.