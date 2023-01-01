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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان بمسافر يطا بالخليل

السبت 14 يناير 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد استيلاء أحد المستوطنين على أراضي المواطنين بالزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعهم من الوصول إليها.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بكثافة تجاه المواطنين والتجمعات السكنية، وطارد الصحفيين والشبان في المنطقة، ونصب عدة حواجز بمسافر يطا لمنع وصول المتضامنين الى الزويدين.

كما احتجزت قوات الاحتلال مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

ووصل المواطنون من القرى القريبة للزويدين وهي: عرب الصرايعة، والنجادة، والهذالين، والديرات، للتصدي للمستوطن الذي استولى على الأرض بحماية جيش الاحتلال، وسط هتافات وطنية تدعم صمود المواطنين في أراضيهم في وجه التوسع الاستيطاني.

#الخليل #إصابات #الاحتلال #الاستيطان

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