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المبادرة: إرتفاع عدد الشهداء تنفيذ لسياسة القتل الممنهج

السبت 14 يناير 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام لاثنى عشر شهيدا يؤكد على إجرام و فاشية جيش الاحتلال الذي يتعمد الاعدام بدم بارد لابناء شعبنا في كل يوم من اقتحاماته لمدننا و مخيماتنا و قرانا في الضفة و التي كان آخرها اقتحام بلدة جبع جنوب جنين فجر اليوم و استشهد على أثرها الشهيد البطل أمجد خليلية و الشهيد البطل عز الدين حمامرة و من قبل الشهيد البطل يزن الجعبري من بلدة اليامون .


و قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان هذا القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال بإيعاز و توجيهات من الفاشيين بن غفير و غيره من العنصريين المتطرفين في الكيان العنصري لا يتوقف الا بتصعيد وتيرة المقاومة و النضال و الكفاح الموحد .


وأمام هذا الاجرام البربري المتواصل و صمت البعض في المجتمع الدولي فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو لفرض اوسع مقاطعة لهذا الكيان العنصري و عزله و فضح جرائمه الهمجية و تكثيف الجهود إزاء سحب المجرمين للمحاكم الدولية و محاكمتهم امامها .

#الشهداء #حركة المبادرة الوطنية

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