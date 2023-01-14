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شاهد.. جماهير جنين تشييع جثامين شهداءها الثلاثة

السبت 14 يناير 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. جماهير جنين تشييع جثامين شهداءها الثلاثة



جنين / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين اليوم السبت 14/1/2023 شهداء اليوم وهم الشهيد أمجد عدنان خليلية (21 عاماً)، وعز الدين باسم حمامرة (22 عاماً) ارتقيا بعملية اغتيال جبانة وبدم بارد بالإضافة للشهيد يزن سامر الجعبري (19 عاما).

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشابين عزالدين حمامرة (24 عامًا)، وأمجد خليلية (25 عامًا)، برصاص قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار عليهما داخل مركبتهما في بلدة جبع جنوب جنين.

فيما استشهد الشاب يزن الجعبري (20 عامًا)، من سكان بلدة اليامون، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت عيار ناري "دمدم متفجر" تجاهه ما تسبب لتهتك في الأمعاء لديه وأجريت له عدة عمليات جراحية قبل أن يعلن عن استشهاده بعد منتصف الليل.

 

#شهداء #جنين

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