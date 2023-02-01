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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 14 يناير 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (15 يناير).

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون غدا للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/2)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2023/2)

كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2)

#معبر رفح #المسافرين

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