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الراصد الجوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم لفلسطين

السبت 14 يناير 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم لفلسطين



غزة / سما /

كشف راصد جوي، اليوم السبت، عن تطورات الحالة الجوية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الحالية

وأوضح الراصد عبدالقادر صافي في تصريح صحفي، أن هناك منخفضاً جوياً سيضرب الأراضي الفلسطينية، يبدأ بشكل رئيسي من اليوم السبت وهو عبارة عن كتلة هوائية باردة.

وأضاف أنه من المتوقع "أن يتركز هطول الأمطار على المناطق الشمالية والساحل الشمالي والأوسط من فلسطين حيث من المتوقع أن تشهد تلك المناطق تساقطا غزيرا للأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية ولا يستبعد تساقط زخات من البرد ويحذر من تشكل السيول وحدوث الفيضانات".

ولفت الراصد الجوي إلى أن باقي المناطق الوسطى والجنوبية من فلسطين بما فيها مناطق قطاع غزة يتوقع أن تتأثر بزخات متفرقة من الأمطار على فترات لا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض المناطق.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم..

#الراصد الجوي #فلسطين #المنخفض الجوي #غزة

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