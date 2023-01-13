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خلال أسبوع.. 207 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس

السبت 14 يناير 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

نفذت المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوع الماضي، 207 عملاً مقاوماً ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطى"، في بيان له اليوم السبت، بأن الفترة ذاتها شهدت ارتقاء خمسة شهداء، إلى جانب وقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

وقال المركز:" إن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس تصاعدت خلال الأسبوع الماضي؛ من 6 يناير حتى 12 يناير الجاري، لتصل إلى 207 أعمال، مشيراً إلى أن المقاومة نفذت 25 عملية إطلاق نار، وعملية طعن.

كما تصدى المواطنون لـ 25 اعتداء للمستوطنين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية، بينما شهد الأسبوع ذاته 49 عملية إلقاء حجارة تجاه جنود الاحتلال، وإلقاء 9 زجاجات حارقة، و8 عبوات ناسفة.

واندلعت المواجهات في 78 نقطة، وسجل الأسبوع خروج 5 مظاهرات في مناطق متفرقة، إلى جانب عمليتي حرق منشآت وآليات عسكرية.

#المقاومة الفلسطينية #الضفة الغربية #القدس

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