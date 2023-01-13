اشتية ينعى شهداء جنين

رام الله / سما /

عقب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، على جريمة اغتيال الاحتلال شابين في جنين بالضفة الغربية.

وحمل رئيس الوزراء محمد اشتية، حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية هذه الجرائم، مطالبًا العالم بموقف واضح منها وبتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وقال اشتية عبر صفحته على فيسبوك: "صباح محمل بدماء الشهداء وبمزيد من إجرام الاحتلال، المجد والرحمة لشهداء جنين: عز الدين حمامرة وأمجد خليلية ويزن الجعبري، والعار للاحتلال المجرم الذي يسرق فلذات أكبادنا كل صباح ليزرع الخوف والهزيمة في شعبنا لكنه لا يحصد إلا مزيدًا من الغضب والصمود".