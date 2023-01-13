  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام "كتيبة جنين" تصدر بيانا بعد شهداء اليوم.. اليكم تفاصيله

السبت 14 يناير 2023 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام "كتيبة جنين" تصدر بيانا بعد شهداء اليوم.. اليكم تفاصيله



غزة / سما /

علّقت كتائب الشهيد عز الدين القسام "كتيبة جنين"، على حدث شهداء اليوم في مدينة جنين. 

وزفّت كتائب القسام- كتيبة جنين، في بيان لها، إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلّة من أبطال المقاومة الميامين، الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية في مدينة جنين، فجر اليوم السبت، وهم الشهداء، المجاهد/ أمجد خليلية، والمجاهد/ عز الدين حمامرة، المجاهد/ يزن الجعبري.

وأكدت الكتائب في بيانها أن عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقى خلالها رجلان من رجال فلسطين، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا.

وأضافت: "إن جنين اليوم تقف في طليعة ثورة شعبنا ضد الاحتلال والظلم، وإن شهداءها هم وسام على صدر الوطن".

ودعت كتائب القسام أبناء شعبنا للمشاركة الحاشدة في مسيرة التشييع بما يليق بمكانة الشهداء الكرام.

#كتائب القسام كتيبة جنين #كتائب القسام #كتيبة جنين

الأكثر قراءة اليوم

باراك يدعو للتظاهر والقتال في كل مكان لإسقاط حكومة نتنياهو

أمين سر مجلس الأمة الكويتي يدعو حكومة بلاده لعدم تمويل مصر

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

الائتلاف اليميني: ليس هناك احتلال مؤقت أو دائم وسنعيد "مملكة يهودا التوراتية"

هل تمكنت المخابرات الروسية من اختراق سلطة السكان والهجرة في "إسرائيل"؟

الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة اختبارات ميدانية على دبابة جديدة يصفها بـ"وحش النار"

نتنياهو يرد على تصريحات رئيسة المحكمة العليا.. ولابيد يهاجمه

الأخبار الرئيسية

شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل جبع جنوب جنين

photo_2023-01-14_02-46-50

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

photo_2023-01-13_22-41-07 (2)

صفارات الانذار تدوي شمال القدس

باراك يدعو للتظاهر والقتال في كل مكان لإسقاط حكومة نتنياهو

9e47dfeb-e3b0-47b2-8213-fb50dbbcd2ef

شاهد: مستوطنون يعتدون على شبان وأجانب شمال أريحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم