كتائب القسام "كتيبة جنين" تصدر بيانا بعد شهداء اليوم.. اليكم تفاصيله

غزة / سما /

علّقت كتائب الشهيد عز الدين القسام "كتيبة جنين"، على حدث شهداء اليوم في مدينة جنين.

وزفّت كتائب القسام- كتيبة جنين، في بيان لها، إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلّة من أبطال المقاومة الميامين، الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية في مدينة جنين، فجر اليوم السبت، وهم الشهداء، المجاهد/ أمجد خليلية، والمجاهد/ عز الدين حمامرة، المجاهد/ يزن الجعبري.



وأكدت الكتائب في بيانها أن عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقى خلالها رجلان من رجال فلسطين، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا.



وأضافت: "إن جنين اليوم تقف في طليعة ثورة شعبنا ضد الاحتلال والظلم، وإن شهداءها هم وسام على صدر الوطن".



ودعت كتائب القسام أبناء شعبنا للمشاركة الحاشدة في مسيرة التشييع بما يليق بمكانة الشهداء الكرام.