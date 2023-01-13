الفصائل تنعى شهداء بلدتي جبع واليامون

غزة / سما /

نعت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت 14 يناير 2023، شهداء بلدتي اليامون وجبع بمدينة جنين، عز الدين حمامرة، أمجد عدنان خليلية، يزن سامر الجعبري، الذين ارتقوا فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، بقطاع غزة، منذر الحايك، إن "جريمة جديدة ترتكبها حكومة الإرهاب الصهيونية صباح اليوم في جنين - جبع باغتيال عز الدين حمامرة وأمجد خليلية"

وكذلك ، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم: "نزف لشعبنا وأمتنا شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم لينضموا إلى قافلة العز والفخار من شهداء ثورة شعبنا المجيدة".

وأضاف: "تواصل جنين مقاومتها الباسلة وقتالها ضد الاحتلال، وتقدم فلذات أكبادها ضريبة لحرية شعبنا"، مؤكدًا على أن هذه الملحمة الخالدة التي تقدمها جنين مع كل مدن شعبنا الفلسطيني، هي وقود النصر والتحرير، وستبقى شاهدة على قدرة شعبنا على التضحية والفداء، ونموذج صلابة الإرادة التي ترفض الانكسار.

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بكل فخر واعتزاز شهداء جنين: عز الدين حمامرة، وأمجد عدنان خليلية، ويزن سامر الجعبري، مشيرة إلى أن العدوان المفتوح على شعبنا ما كان ليصل إلى هذا الحد الخطير لولا حالة العجز العربيّة والدوليّة والدعم والحماية الكاملة التي توفّرها الإدارة الأمريكيّة للاحتلال الصهيوني.

وشددت على أن شعبنا سيأخذ زمام المبادرة كما عادته ويواجه هذه الترسانة العسكريّة بكل ما أوتي من قوّةٍ وإمكاناتٍ متاحة مهما غلت التضحيات، موجهة تحيّة الفخر والاعتزاز لكافة أبناء شعبنا وتشكيلاته المقاوِمة في نابلس وجنين وسائر الضفة المحتلة.