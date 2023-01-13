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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 14 يناير 2023 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، وقوع إصابات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة، والتصدي لعمليات اقتحام، واعتداءات استيطانية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات في الضفة وعلم فلسطين خفاقا في القدس رغما عن بن "بن غفير"

- مستوطنون يعتدون على مشاركين في مسار سياحي شمال أريحا.. واشتية يحذر

- أبو بكر: الأسرى يعيشون حالة استنفار ولديهم قرار أكيد بالمواجهة

- تظاهرة مؤيدة لفلسطين خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي لجامعة ميتشيغان

- الوزير عساف يلتقي عددا من الوزراء العرب على هامش مؤتمر الإعلام العربي في تونس

- منصور: لا توجد سيادة للقانون الدولي إذا تغيرت القواعد اعتمادا على هوية الجناة والضحايا

- لبيد يهاجم نتنياهو: أنت أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك

"الأيام":

- إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لعمليات اقتحام واعتداءات استيطانية

- مستوطنون يعتدون على شبان وأجانب في أريحا وإشتية يحذر من التبعات الخطيرة

- مواطنون ونشطاء إسرائيليون يتحدون بن غفير برفع العلم الفلسطيني في حي الشيخ جراح

- إصابة مواطن جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بالسموع

- صافرات الإنذار تدوّي في مستوطنة «ماتيه بنيامين» المقامة شمال القدس

- أولويات مباحثات عمرو: فتح الجسر 24 ساعة يومياً، ولا ذكر لأفق سياسي

- تشييع حاشد لشهيدي قباطية

- انضمام مسؤولة سابقة بـ"فيسبوك" إلى الحكومة الإسرائيلية

 "القدس":

- عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات الأسبوعية في الضفة

- عشرات المتضامنين يشاركون بالمسيرة الأسبوعية في "الشيخ جراح"

- جماهير غفيرة تشيع الشهيدين نزال وكميل في قباطية

- دبابات من صنع الغرب تطلبها أوكرانيا

- مظاهرات في تل أبيب والقدس وحيفا اليوم ضد "الانقلاب القضائي"

- عقبات جديدة أمام الحصول على رخص بناء في القدس

- روسيا تعلن السيطرة على بلدة سوليدار وكييف تؤكد استمرار المعارك

#الصحف الفلسطينية

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