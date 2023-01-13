أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، وقوع إصابات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة، والتصدي لعمليات اقتحام، واعتداءات استيطانية.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- عشرات الإصابات في الضفة وعلم فلسطين خفاقا في القدس رغما عن بن "بن غفير"
- مستوطنون يعتدون على مشاركين في مسار سياحي شمال أريحا.. واشتية يحذر
- أبو بكر: الأسرى يعيشون حالة استنفار ولديهم قرار أكيد بالمواجهة
- تظاهرة مؤيدة لفلسطين خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي لجامعة ميتشيغان
- الوزير عساف يلتقي عددا من الوزراء العرب على هامش مؤتمر الإعلام العربي في تونس
- منصور: لا توجد سيادة للقانون الدولي إذا تغيرت القواعد اعتمادا على هوية الجناة والضحايا
- لبيد يهاجم نتنياهو: أنت أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك
"الأيام":
- إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لعمليات اقتحام واعتداءات استيطانية
- مستوطنون يعتدون على شبان وأجانب في أريحا وإشتية يحذر من التبعات الخطيرة
- مواطنون ونشطاء إسرائيليون يتحدون بن غفير برفع العلم الفلسطيني في حي الشيخ جراح
- إصابة مواطن جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بالسموع
- صافرات الإنذار تدوّي في مستوطنة «ماتيه بنيامين» المقامة شمال القدس
- أولويات مباحثات عمرو: فتح الجسر 24 ساعة يومياً، ولا ذكر لأفق سياسي
- تشييع حاشد لشهيدي قباطية
- انضمام مسؤولة سابقة بـ"فيسبوك" إلى الحكومة الإسرائيلية
"القدس":
- عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات الأسبوعية في الضفة
- عشرات المتضامنين يشاركون بالمسيرة الأسبوعية في "الشيخ جراح"
- جماهير غفيرة تشيع الشهيدين نزال وكميل في قباطية
- دبابات من صنع الغرب تطلبها أوكرانيا
- مظاهرات في تل أبيب والقدس وحيفا اليوم ضد "الانقلاب القضائي"
- عقبات جديدة أمام الحصول على رخص بناء في القدس
- روسيا تعلن السيطرة على بلدة سوليدار وكييف تؤكد استمرار المعارك