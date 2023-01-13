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خضر عدنان: الاحتلال المجرم أعدم الشهيدين خليلية وحمامرة بدم بارد

السبت 14 يناير 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: الاحتلال المجرم أعدم الشهيدين خليلية وحمامرة بدم بارد



جنين/سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان ، صباح اليوم السبت، أن الاحتلال المجرم أعدم الشهيدين خليلية وحمامرة بدم بارد عقب إصابتهما ونجاحهما بالانسحاب من مكان الإصابة.

وقال عدنان تعقيباً على جريمتي الاحتلال في يعبد واليامون بجنين: "ننعى إلى شعبنا وأهلنا، شهداء اليامون وجبع الفرسان الثلاثة الأبطال: يزن الجعبري وأمجد خليلية وعزالدين حمامرة".

وأضاف: "أن بلدة جبع تعيد للذاكرة الفلسطينية بطولات الشهيدين أمجد الفاخوري وزياد ملايشة وتستعيد مجد الشهداء الكرام".

ودعا جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع الشهداء الأبطال في جبع واليامون، وإعلان الغضب ضد الاحتلال المجرم.ج

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