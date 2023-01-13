طقس فلسطين : أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.