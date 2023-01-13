شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل جبع جنوب جنين

جنين/سما/

استشهد، فجر اليوم السبت، شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، اطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى الى استشهاد شابين كانا داخلها.

موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة يقع على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة الإخلاء أحادية الجانب التي نفذتها حكومة شارون آنذاك.