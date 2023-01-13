الأونروا: الاتفاق على آليات للتحرك بملف متضرري عدوان 2014

غزة/سما/

قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، "عدنان أبوحسنة": "تم الاتفاق مع لجنة متضرري 2014 حول آليات محددة لكيفية التحرك في هذا الملف".

وتابع أبوحسنة، خلال حديثه لـ"الرأي": "إن وضع هذه الآليات يهدف إلى تحريك ملف تعويضات متضرري حرب 2014، من أجل إنهاءه بشكلٍ كامل".

يذكر أنه تم تداول معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزعم أنه تم إنهاء ترتيبات صرف تعويضات أضرار حرب 2014.

ولفت إلى أنه قد حدثت نقاشات مع لجنة متضرري 2014 في هذا الملف وتقديم رؤى واقتراحات حول ملف المتضررين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل رؤية لكيفية التحرك لايجاد حلول لهذا الملف.

ونفى أبوحسنة للرأي نفيًا قاطعًا الحديث عن تفصيلات تقنية وأموال حيث أنها لم يبت فيها حتى الآن.

ودعا أبوحسنة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي إلى عدم نشر معلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية للتأكد من صحتها.