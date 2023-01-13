  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: الاتفاق على آليات للتحرك بملف متضرري عدوان 2014

الجمعة 13 يناير 2023 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: الاتفاق على آليات للتحرك بملف متضرري عدوان 2014



غزة/سما/

قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، "عدنان أبوحسنة": "تم الاتفاق مع لجنة متضرري 2014 حول آليات محددة لكيفية التحرك في هذا الملف". 

وتابع  أبوحسنة، خلال حديثه لـ"الرأي": "إن وضع هذه الآليات يهدف إلى تحريك ملف تعويضات متضرري حرب 2014، من أجل إنهاءه بشكلٍ كامل". 

يذكر أنه تم تداول معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزعم أنه تم إنهاء ترتيبات صرف تعويضات أضرار حرب 2014.

ولفت إلى أنه قد حدثت نقاشات مع لجنة متضرري 2014 في هذا الملف وتقديم رؤى واقتراحات حول ملف المتضررين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل رؤية لكيفية التحرك لايجاد حلول لهذا الملف. 

ونفى أبوحسنة للرأي نفيًا قاطعًا الحديث عن تفصيلات تقنية وأموال حيث أنها لم يبت فيها حتى الآن.

ودعا أبوحسنة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي إلى عدم نشر معلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية للتأكد من صحتها.

#الاونروا #متضرري2014

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

شرطة اسرائيل تستعد لمواجهة المتظاهرين ضد نتنياهو..

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

مقتل مواطن بالداخل المحتل و بن غفير يطلب تدخل "الشاباك"..

الرواية الكاملة.. كيف جندت الاستخبارات البريطانية نائب وزير الدفاع الإيراني السابق “علي رضا أكبري”؟

نتنياهو يرد على تصريحات رئيسة المحكمة العليا.. ولابيد يهاجمه

كوخافي يحذر من خطط حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

Screenshot_24

هل تمكنت المخابرات الروسية من اختراق سلطة السكان والهجرة في "إسرائيل"؟

photo_2023-01-13_17-57-09

الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة اختبارات ميدانية على دبابة جديدة يصفها بـ"وحش النار"

نتنياهو يرد على تصريحات رئيسة المحكمة العليا.. ولابيد يهاجمه

كوخافي يحذر من خطط حكومة نتنياهو

photo_2023-01-13_15-20-10

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم