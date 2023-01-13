مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى تشيلي تدعم رفع التمثيل لدى فلسطين إلى سفارة

سانتياغو/سما/

وجه مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية تشيلي، رسالة دعم لرئيس جمهورية تشيلي غابرئيل بوريك، بخصوص عزمه رفع درجة تمثيل بلاده في دولة فلسطين من ممثلية إلى سفارة.

وأكدت مجموعة السفراء العرب في تشيلي في بيان صدر عنهم، اليوم الجمعة، أهمية هذا القرار المنصف معتبرة إياه خطوة بناءة وشجاعة تعكس الدعم المستمر والثابت لجمهورية تشيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتكريس دولته المستقلة وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحقه في العيش بأمن وسلام وإزدهار أسوة بكل شعوب العالم الحرة.

وعبرت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي فيرا بابون عن ترحيب القيادة الفلسطينية بهذا القرار، وانها تعمل مع الجهات المختصة في الخارجية التشيلية لمباشرة إجراءات رفع التمثيل، لما يمثله ذلك من دعم لحقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرف وتحقيقا للعدل وخطوة بناءة للحفاظ على ما تبقى من حل الدولتين.

وأثنت بابون على دعم الأشقاء العرب لفلسطين في كافة المحافل الدولية ومواقفهم في دعم وتعزيز مكانة فلسطين ونضال شعبها حتى الحرية والاستقلال، وصلة شكرها لسفراء ورؤوساء البعثات والقائمين بأعمال سفارات الدول العربية الموقعين على البيان، سفارة المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة ليبيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية العربية السورية، المعتمدين لدى جمهورية تشيلي.

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