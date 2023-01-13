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وزير الخارجية الإيراني يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

الجمعة 13 يناير 2023 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإيراني يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية



بيروت/سما/

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت، عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وفتح السفارتين.

وعن المفاوضات بين إيران والسعودية قال الوزير: "أجرينا عدة محادثات مع الجانب السعودي في بغداد وعلى هامش قمة بغداد 2".


وأضاف "أتيحت فرصة لإجراء محادثة قصيرة بيني وفيصل بن فرحان.. نتفق على استمرار المحادثات من أجل عودة العلاقات بين طهران والرياض".

وتابع قائلا: "لم نتخذ المبادرة في العالم الإسلامي لقطع العلاقات أبدا"

#بيروت #وزير الخارجية الايراني #السعودية

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