وزير الخارجية الإيراني يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

بيروت/سما/

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت، عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وفتح السفارتين.

وعن المفاوضات بين إيران والسعودية قال الوزير: "أجرينا عدة محادثات مع الجانب السعودي في بغداد وعلى هامش قمة بغداد 2".



وأضاف "أتيحت فرصة لإجراء محادثة قصيرة بيني وفيصل بن فرحان.. نتفق على استمرار المحادثات من أجل عودة العلاقات بين طهران والرياض".

وتابع قائلا: "لم نتخذ المبادرة في العالم الإسلامي لقطع العلاقات أبدا"