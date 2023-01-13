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هذا ما نقلته "إسرائيل" لأوكرانيا حديثاً

الجمعة 13 يناير 2023 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما نقلته "إسرائيل" لأوكرانيا حديثاً



كييف/سما/

أعلن السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك عن اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول نقل تقنيات الإنذار للصواريخ والطائرات المسيرة إلى كييف.

ونقل Ukrinform عن السفير الأوكراني قوله إن العمل متواصل على نقل التقنيات الإسرائيلية المتعلقة بالتحذير الذكي من الصواريخ والطائرات المسيرة، بمعنى أن هذه التقنية "سيتم نقلها رسميا من الجانب الإسرائيلي، وأعتقد أننا سنتسلمها بالكامل بعد فترة".


وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد أجرى محادثات في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد، بشأن تقديم المساعدة العسكرية، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

من جانبه قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السسابق بيني غانتس في وقت سابق، وخلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الدولة اليهودية تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية. إضافة إلى ذلك، وعد غانتس بأن تساعد إسرائيل أوكرانيا على تطوير أنظمة إنذار مبكر مدنية للقصف، حيث طلبت إسرائيل من الأوكرانيين معلومات حول الاحتياجات لأنظمة الدفاع الجوي.

#اسرائيل #اوكرانيا

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