"شؤون اللاجئين بالمنظمة" تسدد رسوم 1297 من الطلاب الفلسطينيين قي المدارس اللبنانية

بيروت/سما/

"شؤون اللاجئين بالمنظمة" تسدد رسوم 1297 من طلاب اللاجئين الفلسطينين فى المدارس اللبنانيه



بتوجيهات من الرئيس، انتهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في الجمهورية اللبنانية من تسديد رسوم طلبة أبناء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المدراس الرسمية اللبنانية .



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي في بيان صادر عنه اليوم بأن عدد الطلبة اللاجئين المسجلين في المدارس اللبنانية بلغ 1297 طالباً وطالباً موزعين على 16 مدرسة حكومية، تم تسديد رسومهم لعدم قدرة ذويهم على تغطيتها بسبب الظروف الحياتية الصعبة وفقدان الدخل.



وأضاف ان هناك سياسة خطتها دائرة شؤون اللاجئين مع سفارة دولة فلسطين على تعزيز التعليم المدرسي للطلبة الفلسطينيين في لبنان، وعدم حرمان أي طالب من تلقي تعليمه المدرسي بسبب الأوضاع المعيشية لعوائلهم.

وأشار الى ان ظاهرة التسرب الطلابي باتت تنتشر في أوساط الطلبة الفلسطينيين في لبنان، لعدم قدرة عوائلهم على تسديد رسومهم المدرسية وخاصة الذي يقطنون خارج المخيمات ولم يتمكنوا من الالتحاق بمدارس الاونروا بسبب بعدها وعدم قدرة الاسر ايضاً على تغطية تكلفة مواصلات تنقلهم الى المدارس مؤكداً بان الدائرة بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وكل المؤسسات المختصة تعمل على احتواء ظاهرة التسرب الطلابي في أوساط اللاجئين من خلال دعم التعليم وتأمين متطلبات الطلبة.

وشكر د. أبو هولي الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على دعم ميزانية دائرة شؤون اللاجئين لتنفيذ برامجها داخل المخيمات والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية كما ثمن د. أبو هولي جهود سفير دولة فلسطين في الجمهورية اللبنانية اشرف دبور على ما يقدمه من دعم وا