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نيويورك تايمز تدرج مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023

الجمعة 13 يناير 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز تدرج مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023



وكالات/سما/

أدرج تقرير دولي الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في سنة 2023.


وجاء في التقرير السنوي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حول أفضل الوجهات السياحية العالمية، أن الجزائر تدخل ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.

وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة أفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى أفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب أفريقيا الـ 17 عالميا والثانية أفريقيا.


ووفقا للتقرير، فقد حلت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا، وتلتها مدينة صلالة في سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.


وعلقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، على التنصيف في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر، بالقول: "لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأمريكيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة".

واحتلت مدينة لندن مقدمة الترتيب في تصنيف الصحيفة، وحلت بعدها مدينة موريوكا اليابانية ثانيا.

#الجزائر

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