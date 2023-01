نيويورك تايمز تدرج مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023

أدرج تقرير دولي الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في سنة 2023.



وجاء في التقرير السنوي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حول أفضل الوجهات السياحية العالمية، أن الجزائر تدخل ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.



وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة أفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى أفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب أفريقيا الـ 17 عالميا والثانية أفريقيا.

via @NYTimes Not surprised to see Algeria on this list, since I already know how many amazing places there are to see here! Just think how many more Americans could see them too with a direct flight ✈️ #USinDZ https://t.co/jSt63S246N