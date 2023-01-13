  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو بكر: الأسرى يعيشون حالة استنفار

الجمعة 13 يناير 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: الأسرى يعيشون حالة استنفار



رام الله/سما/

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الجمعة، إن الأسرى الفلسطينيين يعيشون حالة استنفار وجهوزية قصوى في السجون تحسباً لأي خطوات قد تتخذ بحقهم.

وأضاف أبو بكر في تصريحات له، "الوضع القادم ليس سهلا، سواء كان على صعيد السجون، أو الوطن بشكل عام، في ظل الإجراءات القمعية الجديدة التي تطال الأسرى، وسن مزيد من القوانين المجحفة بحقهم، كقانون سحب الهوية من أسرى الداخل والمقدسيين، وقانون إعدامهم".

وأشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال مستعدون ومهيؤون، وقد شكلوا لجانا لمواجهة هذه الإجراءات، لكنهم لم يبدؤوا في ترجمتها على الأرض بعد.

وأوضح أبو بكر أن "السجون الإسرائيلية تعيش حاليا أكثر المراحل توحدا وانسجاما بين الأسرى، مؤكدا أن لدى الأسرى قرار أكيد بالمواجهة وفي حالة بدء الأسرى في تطبيق احتجاجاتهم؛ سيكون هناك صدام واسع بينهم وبين مصلحة السجون الإسرائيلية".


وشدد على أن شعبنا في خارج السجون لن يترك أسراه فريسة للحكومة المتطرفة، وسوف يتضامن معهم، وستكون انتفاضة لدعم الأسرى على مستوى الوطن.

وأشار أبو بكر إلى أن السلطة الفلسطينية، وعلى مستوى الرئاسة، أجرت اتصالات مع كافة الهيئات والدول، من أجل دعم الأسرى وإسنادهم.

#قدري ابو بكر #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"التعليم" بغزة تصدر تحذيراً بشأن شهادت الماجستير والدكتوراه الفخرية والمهنية مزيفة..

غانتس يحذّر من أمر خطير على مستقبل إسرائيل ...

شرطة اسرائيل تستعد لمواجهة المتظاهرين ضد نتنياهو..

مقتل مواطن بالداخل المحتل و بن غفير يطلب تدخل "الشاباك"..

الرواية الكاملة.. كيف جندت الاستخبارات البريطانية نائب وزير الدفاع الإيراني السابق “علي رضا أكبري”؟

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يرد على تصريحات رئيسة المحكمة العليا.. ولابيد يهاجمه

كوخافي يحذر من خطط حكومة نتنياهو

photo_2023-01-13_15-20-10

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

Screenshot_23

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

photo_2023-01-13_14-08-29

جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين كميل ونزال في قباطية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم