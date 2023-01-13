  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صحيفة إيطالية: "كذب النصر على رونالدو" عار!

الجمعة 13 يناير 2023 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إيطالية: "كذب النصر على رونالدو" عار!



وجهت صحفية إيطالية، انتقادات شديدة اللهجة إلى نادي النصر السعودي، باتهام صريح بـ"الكذب" على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوفه.

وكتبت صحيفة "FanPage" الايطالية: "كذب النصر على كريستيانو رونالدو، بشأن عدد الألقاب التي فاز بها غير مقنعة".

 

وتابعت الصحيفة الإيطالية: "إنه عار.. نشر النصر أرقام البطولات التي فاز بها في سيرته الذاتية على إنستغرام وهي لا تتطابق مع الواقع على الإطلاق".

واختتمت هجومها ضد نادي النصر، كاتبه: "لقد قالوا إن الفريق حقق دوري أبطال آسيا وهو لم يحققه !"،حيث احتلوا المركز الثاني مرة واحدة فقط في عام 1995.

وفاجأ الحساب الرسمي لنادي النصر بإجراء تعديل على النبذة التعريفية في"البايو" بحسابه الرسمي في "انستغرام"، موثقا بطولاته، فكتب أن خزينته تضم 45 بطولة، منها 17 لقب دوري سعودي، ولقبان آسيويان.

هذا التوثيق أشادت بها الجماهير النصراوية، فيما سخر منه منافسوه، في ظل عدم اعترافهم بالـ17 لقب دوري محلي، بداعي أن النصر احتسب بطولات دوري المناطق، وهي البطولة التي لم يكن معترف بها رسميا.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري ولمدة موسمين ونصف، مقابل 400 مليون يورو، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"التعليم" بغزة تصدر تحذيراً بشأن شهادت الماجستير والدكتوراه الفخرية والمهنية مزيفة..

غانتس يحذّر من أمر خطير على مستقبل إسرائيل ...

شرطة اسرائيل تستعد لمواجهة المتظاهرين ضد نتنياهو..

مقتل مواطن بالداخل المحتل و بن غفير يطلب تدخل "الشاباك"..

الرواية الكاملة.. كيف جندت الاستخبارات البريطانية نائب وزير الدفاع الإيراني السابق “علي رضا أكبري”؟

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يرد على تصريحات رئيسة المحكمة العليا.. ولابيد يهاجمه

كوخافي يحذر من خطط حكومة نتنياهو

photo_2023-01-13_15-20-10

خبير إسرائيلي: هدوء غزة وهجمات الضفة ليس صدفة.. حماس تستمد من التهدئة الكثير من الفوائد

Screenshot_23

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

photo_2023-01-13_14-08-29

جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين كميل ونزال في قباطية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم