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صحيفة تتحدث عن اقتراب ميسي من التوقيع للهلال السعودي

الجمعة 13 يناير 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تتحدث عن اقتراب ميسي من التوقيع للهلال السعودي



وكالات/سما/

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن النجم العالمي ليونيل ميسي يقترب من التوقيع لنادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان.


وكشفت الصحيفة عن أن هذه الصفقة ستكون الأكبر في عالم كرة القدم العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن خورخي والد ليونيل ميسي موجود في العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي بعقد مذهل قيمته 245 مليون جنيه إسترليني.


وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال عاقدة العزم على ضم ميسي، وهو ما قد يقف عقبة في طريق النادي الفرنسي في سعيه لتجديد عقد نجم الأرجنيتن.


وأشارت الصحيفة إلى أن عقد ميسي مع الهلال سيفوق عرض منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي "النصر" السعودي.


وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، قائمة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة "الأفضل" للعام 2022.


وجاء في القائمة كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.
كما شهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي.
 

#ميسي

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