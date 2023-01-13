الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية خرقت الأجواء الجنوبية للبلاد

بيروت/سما/

أطلق الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، النار على طائرة إسرائيلية خرقت الأجواء الجنوبية للبلاد.



وذكر الجيش اللبناني في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أن قوات الجيش قامت بإطلاق النار باتجاه طائرة "درون" تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الأجواء الجوية لبلدة حولا في الجنوب اللبناني.

وذكر الجيش في بيانه على صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة".



وأكد الجيش أن الطائرة الإسرائيلية حلقت فوق الدورية اللبنانية، وهو ما دفع بالعناصر اللبنانية إلى إطلاق النار باتجاهها.