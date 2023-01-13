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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 13 يناير 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرنوت"

- رئيسة المحكمة العليا استير حيوت في هجوم غير مسبوق على خطة إصلاح الجهاز القضائي: "هذه خطة لتحطيم الجهاز القضائي"

- في خطاب مطول ومفصل لم يلق مثله من قبل أي رئيس للمحكمة العليا... انتقدت بشدة خطة حكومة نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا: في العام 75 لإقامة إسرائيل ستذكر أن هويتها الديمقراطية قد تلقت ضربة قاضية

- وزير القضاء الإسرائيلي سارع بالرد: هذه دعوة لإشعال الشارع 

- الرئيس الإسرائيلي السابق ريفلين: السيطرة على الجهاز القضائي وممنوع أن نتصرف من منطلق الانتقام

- ناحوم برنع يكتب: الحرب على الديمقراطية

- سيما كدمون: يوجد قاضيات في القدس... القاضية حيوت هي الحصن الأخير للدفاع عن القضاء

- هجوم غير مسبوق على خطة وزير القضاء من المستشارة القانونية للحكومة جالي مياره بهراف: الهدف تجاهل الاستشارة القانونية من المستشار القانوني 

- المعارضون للخطة الإصلاحية سيتظاهرون غدا في تل أبيب

- رئيس الأركان المنتهية ولايته قريبا: الجيش المسؤول عما يحدث في الضفة وهكذا يجب أن يبقى

- حرس الحدود في الضفة تحت سيطرة بن غبير... سلسلة القيادة يجب المحافظة عليها في الساحة وقائد الجيش هو القائد الميداني

 "معاريف"

- رئيسة المحكمة العليا: الخطة لتدمير الجهاز القضائي

- القاضية حيوت: من يدعي أن الأغلبية لديهم صكوك لفعل ما يريدون يحمل فقط اسم الديمقراطية

- الاحتجاج على الخطة: آلاف من المتظاهرين من بينهم سياسيون ومحامون سيشاركون في المظاهرة 

- الشرطة تحذر من الإخلال بالنظام العام 

- بن كسبيت يكتب: الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجهاز القضائي

- أصيب بصعقة البرق وقتل في كيبوتس معقان

- التوتر في الضفة: قتل فلسطينيين برصاص الجيش

- اعتقال شابة فلسطينية في ساعات الليل لأنها صفعت شرطية في حرس الحدود خلال عملية هدم بيوت في منطقة الخليل

"هآرتس"

- رئيس الأركان كوخابي: إذا لم يبق الجيش "أخلاقيا" القادة سيقولون إنهم لن يخدموا

- يئير لبيد يكتب: هناك دول حدثت فيها أمور مماثلة- كما يحدث الآن هنا– وانهارت كليا

- الشرطة تستعد للمظاهرة مع سيارات رش المياه ومعدات لتفريق المتظاهرين والمفتش العام لأفراد الشرطة: استوعبوا المظاهرة

- منظمة المعاهد الدينية: سنوقف تجنيد طلابنا في البحرية بسبب تعيين ضابطة 

- مردخاي كرمنيتسر يكتب: القاضية حيوت كشفت الحقيقة حول الأكاذيب.. الهدف هو القوة غير المحدودة

- تسجيلات تكشف خطة افي معوز المسؤول عن التعليم اللامنهجي: تحويل إسرائيل لدولة شريعة يهودية

#الصحف الاسرائيلية

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