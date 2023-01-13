فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الجمعة.
"يديعوت أحرنوت"
- رئيسة المحكمة العليا استير حيوت في هجوم غير مسبوق على خطة إصلاح الجهاز القضائي: "هذه خطة لتحطيم الجهاز القضائي"
- في خطاب مطول ومفصل لم يلق مثله من قبل أي رئيس للمحكمة العليا... انتقدت بشدة خطة حكومة نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا: في العام 75 لإقامة إسرائيل ستذكر أن هويتها الديمقراطية قد تلقت ضربة قاضية
- وزير القضاء الإسرائيلي سارع بالرد: هذه دعوة لإشعال الشارع
- الرئيس الإسرائيلي السابق ريفلين: السيطرة على الجهاز القضائي وممنوع أن نتصرف من منطلق الانتقام
- ناحوم برنع يكتب: الحرب على الديمقراطية
- سيما كدمون: يوجد قاضيات في القدس... القاضية حيوت هي الحصن الأخير للدفاع عن القضاء
- هجوم غير مسبوق على خطة وزير القضاء من المستشارة القانونية للحكومة جالي مياره بهراف: الهدف تجاهل الاستشارة القانونية من المستشار القانوني
- المعارضون للخطة الإصلاحية سيتظاهرون غدا في تل أبيب
- رئيس الأركان المنتهية ولايته قريبا: الجيش المسؤول عما يحدث في الضفة وهكذا يجب أن يبقى
- حرس الحدود في الضفة تحت سيطرة بن غبير... سلسلة القيادة يجب المحافظة عليها في الساحة وقائد الجيش هو القائد الميداني
"معاريف"
- رئيسة المحكمة العليا: الخطة لتدمير الجهاز القضائي
- القاضية حيوت: من يدعي أن الأغلبية لديهم صكوك لفعل ما يريدون يحمل فقط اسم الديمقراطية
- الاحتجاج على الخطة: آلاف من المتظاهرين من بينهم سياسيون ومحامون سيشاركون في المظاهرة
- الشرطة تحذر من الإخلال بالنظام العام
- بن كسبيت يكتب: الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجهاز القضائي
- أصيب بصعقة البرق وقتل في كيبوتس معقان
- التوتر في الضفة: قتل فلسطينيين برصاص الجيش
- اعتقال شابة فلسطينية في ساعات الليل لأنها صفعت شرطية في حرس الحدود خلال عملية هدم بيوت في منطقة الخليل
"هآرتس"
- رئيس الأركان كوخابي: إذا لم يبق الجيش "أخلاقيا" القادة سيقولون إنهم لن يخدموا
- يئير لبيد يكتب: هناك دول حدثت فيها أمور مماثلة- كما يحدث الآن هنا– وانهارت كليا
- الشرطة تستعد للمظاهرة مع سيارات رش المياه ومعدات لتفريق المتظاهرين والمفتش العام لأفراد الشرطة: استوعبوا المظاهرة
- منظمة المعاهد الدينية: سنوقف تجنيد طلابنا في البحرية بسبب تعيين ضابطة
- مردخاي كرمنيتسر يكتب: القاضية حيوت كشفت الحقيقة حول الأكاذيب.. الهدف هو القوة غير المحدودة
- تسجيلات تكشف خطة افي معوز المسؤول عن التعليم اللامنهجي: تحويل إسرائيل لدولة شريعة يهودية