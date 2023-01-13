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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 13 يناير 2023 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

 أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس، وبلدة قباطية جنوب جنين.

كما ركزت الصحف، على إصابة عشرة مواطنين بجروح مختلفة خلال اقتحام الاحتلال بلدة نابلس القديمة، وهدم منشأة لتربية الأبقار في قرية دوما.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ ثلاثة شهداء في قباطية ومخيم قلنديا وإصابات في نابلس

_ الرئاسة: التطرف الاسرائيلي وضبابية الموقف الأميركي سيكون لهما رد فعل فلسطيني مختلف

_ الرئيس يتلقى برقيتي تهنئة بالعام الميلادي الجديد

_ اشتية: شعبنا وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع.. على بريطانيا صاحبة إعلان بلفور الاعتراف بدولة فلسطين

_ غوتيريش: سيادة القانون هو جوهر تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

_ في خطوة داعمة للقضية الفلسطينية: البرازيل تقيل سفيرها لدى اسرائيل

_ "الشيخ" إجراءات اسرائيل الأحادية واعتداءاتها اليومية تخلق أجواء صعبة ومعقدة

_ برعاية الرئيس: وضع حجر الأساس لمشروع شبكات الصرف الصحي لقرى شرق خان يونس

الأيام:

­_ الاحتلال يقتل شابين خلال اقتحام قباطية ومواطنًا في مخيم قلنديا بعد اعتقال نجله

_ اشتية للمبعوث الأميركي: يجب إلزام حكومة إسرائيل باحترام القانون الدولي

_ القدس: خط عبارات عنصرية على جدران البطريركية الأرمينية

_ غوتيريس: سيادة القانون جوهر تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

_ الاحتلال يشرع بإقامة جدار إسمنتي شمال طولكرم

_ الاحتلال يجدد قيود التحرك على محافظ القدس وآخرين

_ مواجهات وإصابات خلال اقتحام نابلس والاعتداء على بيت شهيد في الظاهرية

_ نابلس: تشييع جثمان الشهيد أبو جنيد إلى مثواه الأخير

القدس:

_ ثلاثة شهداء في قباطية ومخيم قلنديا

_ إصابات خلال اقتحام نابلس وهدم منشأة في دوما

_ اشتية يدعو لضغط أميركي لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية

_ مصدر مطلع: بايدن قلق من التوترات بين الأردن وإسرائيل

_ عيادة إسرائيلية ترفض إسعاف فلسطيني

_ لائحة اتهام جديدة ضد مشتبه بملاحقة شهود في محاكمة نتنياهو

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