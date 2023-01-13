عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وفي نابلس، أصيب 10 مواطنين بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع جيش الإحتلال، في قرية بيت دجن.

وفي بلدة بيتا، أصيب 3 مواطنين اختناقاً بالغاز المسيل للدموع تم علاجهم ميدانياً خلال المواجهات بمحيط جبل صبيح .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طوافمه تعلملت مع 21 إصابة بالاختناق بينهم 4 متضامنين أجانب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن في نابلس.

وفي كفر قدوم ، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، عولجوا جميعهم ميدانيا، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص في قدمه والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيت أمر ، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.