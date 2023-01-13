  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سفارة فلسطين لدى باكستان تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر

الجمعة 13 يناير 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين لدى باكستان تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر



كراتشي/سما/

دعت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، كافة وسائل الإعلام، إلى توخي الدقة والحذر عند تناقل الأخبار الخاصة بدولة فلسطين والسفارة.

وأضافت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تابعت بأسف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار مسيئة لها، دون مراجعتها والتواصل معها التزاما بالقواعد المهنية للصحافة والإعلام التي تعتمد على مبدأ نقل الحقائق من مصدرها وليس التشهير بنشر أخبار مزورة أو مبتورة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني بمتابعة كامل الإجراءات القانونية والقضائية بكافة مستوياتها ضد الجهات المخالفة.

وأكدت "أن البيان الأولي الصادر عن دائرة الجمارك الباكستانية نفى علاقة السفارة بهذه الشحنة، كما أن الشركة الناقلة أقرت برسالة رسمية وجود خطأ بشري من العاملين في مخازنها بإرسال الشحنة الخاصة بالسفارة إلى بلد آخر، بينما الشحنة التي وصلت ميناء كراتشي كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى، ما ينفي بشكل قاطع علاقة سفارة دولة فلسطين بها من قريب أو بعيد".

وأوضحت أنه احتراما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، حكومة وقيادة وشعبا، قامت السفارة بالتخلي طوعا عن حقها بوجود مندوب عنها عند فتح الحاوية، وأكدت للجهات الباكستانية المعنية التزامها المطلق بالأنظمة والقوانين الباكستانية، خاصة قانون الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية الباكستاني لعام 1972.

وشددت سفارتنا لدى باكستان على التزامها الدائم بما تنص عليه اتفاقية "فينا" للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وبناء عليه فإنها مسؤولة عن المحتويات المدرجة بالإعفاء الجمركي المعتمد، والمصادق عليه من وزارة الخارجية الباكستانية.

ـــــــ

#فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

إيران : نائب وزير الدفاع السابق عمل جاسوساً وساهم في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد ..

الصحة : ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قباطية الى شهيدين

"التعليم" بغزة تصدر تحذيراً بشأن شهادت الماجستير والدكتوراه الفخرية والمهنية مزيفة..

غانتس يحذّر من أمر خطير على مستقبل إسرائيل ...

انخفاض في سعر صرف الدولار

سمير.. سند 8 أطفال شهيدا

شرطة اسرائيل تستعد لمواجهة المتظاهرين ضد نتنياهو..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-13_14-08-29

جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين كميل ونزال في قباطية

"أبو الرعد" يغادر المستشفى وهو بحالة جيدة

الرواية الكاملة.. كيف جندت الاستخبارات البريطانية نائب وزير الدفاع الإيراني السابق “علي رضا أكبري”؟

رئيس

إدارة أجهزة التعليم والمياه بواسطة بلديات.. مخطط إسرائيلي لإغلاق الضفة كحصار غزّة : شطب أوسلو وإلغاء وجود السلطة

رئيس اركان جيش الاحتلال يزعم : حققنا الردع ضد "حماس" والسنوار اعترف بهذا الشئ ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم