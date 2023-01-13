السفير علي يونس يستقبل وفد الشرطة الفلسطينيه المشارك في المؤتمر (46) لقادة الشرطة والامن العرب

رام الله/سما/







استقبل السفير علي يونس – القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في دولة الامارات العربية المتحدة في مقر السفارة في أبوظبي مدير عام الشرطة الفلسطينية اللـــــــواء / يوسف الحلو على رأس الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المؤتمر (46) لقادة الشرطة والامن العرب والذي أقيم في أبوظبي



وقد ضم الوفد كل من العميد رشيد حمدان والعميد معروف البربري والعميـــــــــــد د. محمود صلاح الدين والعميد د. خالد سبيتان والرائد أحمد الشعبي والمساعد معتصم جبارين



وقد قدم اللواء الحلو درعا تذكاريا وشهادة الشرطة الفلسطينية الى السفير يونس عربون شكر وتقدير



من جهته نوه السفير يونس بدور اللواء الحلو وما تقوم به الشرطة الفلسطينية من خدمات جليلة على كافة الاصعدة وفقا لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية بكل مهنية وشفافية