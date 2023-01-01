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وفد فلسطيني يعقد لقاءات هامة مع أحزاب في جنوب افريقيا

الجمعة 13 يناير 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فلسطيني يعقد لقاءات هامة مع أحزاب في جنوب افريقيا



رام الله / سما /

 وضع وفد فلسطين سلسلة لقاءات موسعة وهامة، عددا من المسؤولين في جنوب افريقيا، في صورة الأوضاع السياسية في ظل الحكومة الإسرائيلية العنصرية الجديدة وتشريعات الكنيست اللأخيرة، وما سينتج عنها من مزيد من الاضطهاد والتصعيد واستمرار مسلسلات التصفيات الجسدية والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات وانتهاك حرمة وتهويد الاماكن المقدسة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد فلسطين، برئاسة أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، والسفير سلمان الهرفي، والقائم بأعمال سفارة فلسطين لدى جنوب افريقيا بسام الحسيني، في احتفالات جنوب افريقيا بإحياء الذكرى السنوية الــ١١١ لانطلاقة حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم.

وعقد الوفد، عدة لقاءات كل على حدة، مع رئيسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون بالحزب الحاكم لينديوي زولو، والسكرتير العام للحزب الشيوعي سولي مابيلا، ونائب وزيرة العلاقات الدولية الفين بوتس، ومدير عام وزارة العلاقات الدولية والتعاون زين دانجور، وكذلك مع منظمة افريقيا من اجل فلسطين.

وتناولت اللقاءات، وفق بيان للوفد اليوم الجمعة، تعزيز النضالية المشتركة وتنسيق المواقف في إطار حشد التضامن الافريقي والدولي لصالح القضية الفلسطينية وعدالتها، وكذلك تثمين القرارات التي أصدرها الحزب الحاكم وحلفاؤه في مؤتمراتهم العامة خلال العام الماضي، وقد شملت اللقاءات التمهيد لزيارة الرئيس محمود عباس قريبا إلى جنوب افريقيا.

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