الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة

القدس المحتلة / سما /

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف ومساجد الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الآلاف أدوا صلاة الفجر رغم تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها على بوابات الأقصى وإعاقتها لحركة وصول المصلين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت عدد كبير من المصلين من الوصول إلى الأقصى ما دفعهم للصلاة خارجه.

وأشارت المصادر إلى أن أعداد كبيرة صلت الفجر قرب باب الأسباط بالقدس بعد منعهم من قبل الاحتلال من الدخول إلى الأقصى.

ولفتت المصادر إلى أن المصلين في الحرم الابراهيمي هتفوا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدن الضفة لاسيما سياسات القتل والاعتقال التعسفي.

وكانت العديد من الجهات والهيئات المقدسية، دعت المواطنين للرباط الدائم في باحات المسجد الأقصى؛ لقطع الطريق أمام حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو من تمرير مخططاتها وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.