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لابيد لمفوض الشرطة : "ارجو أن تحمي المتظاهرين ولا تستعد للتصدي لهم"

الجمعة 13 يناير 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد لمفوض الشرطة : "ارجو أن تحمي المتظاهرين ولا تستعد للتصدي لهم"



القدس المحتلة / سما /

 وجّه رئيس المعارضة ورئيس حزب يش عتيد يائير لابيد، رسالة إلى مفوض الشرطة كوبي شبتاي استعدادا للتظاهرة المزمعة في ساحة هايبيما في تل أبيب مساء السبت القادم.

وكتب لابيد: "رأيت إعلان الشرطة بشأن" الخوف من الفوضى "في التظاهرة مساء السبت، وكذلك الأنباء حول تقييم الوضع الذي عقده الوزير بن غفير معكم استعدادًا للمظاهرة". كان مناسبا لك أن تبلغ الوزير بأنه لا توجد حاجة "لتقييم الوضع" استعدادًا لمظاهرة المواطنين الإسرائيليين الملتزمين بالقانون، الذين يخرجون للاحتجاج فقط في إطار حرية التعبير. سيشارك في التظاهرة عشرات الالاف من النشطاء واعضاء المجتمع المدني والمواطنين المعنيين ومن بينهم ابنائي".

واضاف لابيد"ان دور شرطة إسرائيل هو حماية المواطنين والمتظاهرين وليس "الاستعداد لهم" وعدم استخدام أساليب مكافحة الشغب والتأكد من عدم استخدام القوة المفرطة ضدهم أثناء قيامهم بواجبهم المدني".

وقال ان "هؤلاء المتظاهرون هم أعظم محبي دولة إسرائيل ويجب معاملتهم على هذا النحو. أتوقع منك توجيه الشرطة لمعاملة المتظاهرين باحترام وبذل قصارى الجهود للسماح لهم بالتعبير عن احتجاج مشروع. وان مهمتك هي التأكد من أن الشرطة ليست سياسية وليست تحت تصرف جانب واحد فقط من النظام السياسي، حتى لو كان هذا الجانب في السلطة الآن ".

هذا وجرت مناقشة في مقر لواء تل أبيب للمصادقة على خطط التظاهرة المرتقبة في المدينة مساء السبت بمشاركة مفوض الشرطة شبتاي وقائد لواء تل أبيب. وفي عملية تأمين التظاهرة، سيتم نشر المئات من ضباط الشرطة تحت قيادة قائد المنطقة، وسوف يشاركون في تأمين الاحتجاج وتنظيم المرور والحفاظ على النظام.

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