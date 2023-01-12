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كوخافي : الجيش أعد خططًا لضرب إيران

الجمعة 13 يناير 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي : الجيش أعد خططًا لضرب إيران



القدس المحتلة / سما /

 كشف رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي النقاب عن أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم في ايران، كضربة انتقامية، لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت والمنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي، و لو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول اضافية الى قائمة الأهداف.

ونقل موقع مكان العبري عن كوخافي قبيل مغادرته المنصب الاثنين المقبل ان ايران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج اربع قنابل نووية - ثلاث بمستوى عشرين بالمائة وواحدة بمستوى ستين بالمائة.

وفي شأن ذي صلة حذر حزب الله من أن الجيش أعد خططًا هجوية لها ايضًا، اذا قررت تصعيد الوضع.

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