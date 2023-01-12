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"التعليم" بغزة تصدر تحذيراً بشأن شهادت الماجستير والدكتوراه الفخرية والمهنية مزيفة..

الخميس 12 يناير 2023 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" بغزة تصدر تحذيراً بشأن شهادت الماجستير والدكتوراه الفخرية والمهنية مزيفة..



غزة / سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، تحذيراً للمواطنين بشأن التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدعي منح ما يسمى درجة الدكتوراه الفخرية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن درجة الدكتوراه الفخرية المعترف بها تكون صادرة عن جامعة معترف بها في إطار قوانين التعليم العالي الفلسطيني، ويتم منح هذه الدرجة ضمن محددات وضوابط معينة لدى الجامعة.

وقالت إنه "يُحظر على أي جهة خلاف مؤسسات التعليم العالي المرخصة والمعتمدة من قِبل الوزارة منح شهادة "الدكتوراه الفخرية"، وكل من يخالف هذا الأمر سيخضع للمساءلة القانونية".

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بمتابعة بعض هذه المؤسسات غير القانونية وتم التعامل معها وفق القانون.

والجدير ذكره، أن الوزارة أصدرت في وقت سابق من العام الماضي تحذيراً بخصوص منح درجة الماجستير والدكتوراه المهنية، مبينةً أن هذه المسميات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي كافة المؤسسات الحكومية والرسمية.

وحذرت الوزارة أي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى الدكتوراه الفخرية أو درجة الماجستير أو الدكتوراه المهنية، أو عقد مناقشات لها، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

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