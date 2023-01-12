غانتس يحذّر من أمر خطير على مستقبل إسرائيل ...

القدس المحتلة/ سما/

حذّر وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس مساء يوم الخميس، من أمر خطير على إسرائيل، مؤكدًا أنه سيشارك في مظاهرة ضخمة ستجري في تل أبيب.

وقال غانتس في تصريح صحفي: "سأشارك مساء السبت في المظاهرة الضخمة التي ستجري في ساحة هبيما في تل أبيب، وإن نوايا نتنياهو بالانقلاب على سيادة الشرطة، وانتهاك أبسط القيم ورفض التفاوض على اتفاقات واسعة (أمر خطير على إسرائيل).

وأضاف: "إنني أدعوكم للوصول حاملين أعلام إسرائيل، والتصرف وفق القانون، دون تحريض، وعدم الانجرار إلى الاستفزازات".

يشار إلى أن الوسط الإسرائيلي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي يترأسها بنيامين نتنياهو ، وبين المعارضة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد.