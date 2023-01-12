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اشتباكات عنيفة مع مقاومين..

شهيد وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قباطية جنوب جنين

الخميس 12 يناير 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قباطية جنوب جنين



جنين/سما/

استشهد شاب وأصيب آخر بجروح حرجة، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، واصفة إصابته بالحرجة.

بدوره، أفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومحاصرتها منزلا يعود لأحد المواطنين من عائلة كميل.

وبارتقاء الشاب كميل، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال، وهم: سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) من مخيم قلنديا، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

​وقالت سرايا القدس-مجموعات قباطية: "بعون الله وقوته وتوفيقه استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها للبلدة".

وكانت قد حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة قباطية جنوب جنين خلال اقتحامها للبلدة.

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