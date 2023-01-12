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تحذير من استهلاك اجبان نباتية ملوثة لشركة تنوفا الاسرائيلية

الخميس 12 يناير 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من استهلاك اجبان نباتية ملوثة لشركة تنوفا الاسرائيلية



رام الله/ سما/

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، جمهور المستهلكين من استهلاك اجبان نباتية ملوثة شركة تنوفا الاسرائيلية نظراً لاحتوائها على شظايا معدنية اثناء عملية تصنيع المنتج مما يشكل خطر على صحة وسلامة المستهلك.
وبينت الوزارة في بيانها ان طواقمها اتخذت التدابير الاحترازية بشان هذا المنتج في مقدمتها ابلاغ المورد بالتوقف عن توريده الى السوق، والمباشرة بسحبه من المحلات التجارية لهذا المنتج الذي ينتهي بتواريخ بين 21 -25 /2/2023
يذكر ان وزارة الاقتصاد الوطني سحبت بين الاعوام 2019-2023 عدد من المنتجات الاسرائيلية الملوثة تشكل خطرا على صحة و سلامة المواطنين بعضها يحتوي على بكتيريا السالمونيلا وجرثومة الليستيريا واخرى تحتوي على جزء من جسم ثعبان وملوثة اثناء عملية التصنيع.

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