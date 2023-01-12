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نائب وزير الدفاع السابق كان عميلا كبيرا..

إيران تكشف تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة حول اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد ..

الخميس 12 يناير 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكشف تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة حول اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد ..



طهران/ وكالات/

نشرت وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية الرسمية مقطعا مصورا اليوم الخميس قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي بالبلاد، في عام 2020.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس الأربعاء إن إيران حكمت بالإعدام على علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع السابق الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية لاتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا.
ووصفت بريطانيا حكم الإعدام الصادر على رضا أكبري بأن دوافعه سياسية وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
وكان أكبري حليفا مقربا لعلي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 1997 و2005 وحينها كان أكبري يشغل منصب نائبه.
وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن أكبري “كان أحد أهم عملاء جهاز الاستخبارات البريطانية في إيران، وكان مصرحا له بدخول بعض المراكز الحساسة للغاية في البلاد… وقدم أكبري عن علم تام معلومات إلى جهاز تجسس العدو”.

وترى الاستخبارات الغربية على نطاق واسع أن العالم العسكري الإيراني البارز محسن فخري زاده، الذي قُتل في هجوم عام 2020 خارج طهران، هو العقل المدبر للجهود الإيرانية السرية لتطوير أسلحة نووية. ونفت طهران ذلك.

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