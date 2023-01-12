فتوح يحمل الاحتلال المسؤولية عن إعدام الشهيد سمير أصلان

رام الله/ سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن جريمة إعدام الشهيد سمير أصلان في منزله بمخيم قلنديا، يأتي ضمن سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فتوح في بيان، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أعدم منذ بداية العام الجاري 7 شهداء، وأصاب العشرات، وخرب العديد من الممتلكات، محملا الحكومة الاسرائلية الجديدة كامل المسؤولية عن هذه الجرائم بحق شعبنا.

وأكد ان صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وممارساته وقوانينه العنصرية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني ووجوده، جعل إسرائيل تتمادى بجرائمها، وأصبحت دولة فوق القانون ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقرارات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.